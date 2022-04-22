МИД России сообщил о сохранении каналов связи с США на фоне сложной ситуации в мире

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Власти России открыты для честного и
взаимоуважительного диалога с руководством США. Такое заявление сделал директор
департамента Северной Америки МИД РФ
Сергей Кошелев.
Во время выступления на
круглом столе по теме «Кризис в российско-американских отношениях» дипломат
сообщил о сохранении каналов связи между Москвой и Вашингтоном на фоне сложной
ситуации в мире.
«Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится.
Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на
принципах взаимоуважения и соблюдения интересов. Что бы ни происходило, Россия
и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на
которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и
безопасности», — рассказал Кошелев.
Ранее стало известно,
что посольству России в США не хватает контактов с американскими чиновниками.
Как рассказал дипломат Анатолий Антонов, высокопоставленные сотрудники
администрации Соединенных Штатов отказываются с ним встречаться.