МИД России сообщил о сохранении каналов связи с США на фоне сложной ситуации в мире

«Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится.

Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на

принципах взаимоуважения и соблюдения интересов. Что бы ни происходило, Россия

и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на

которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и

безопасности», — рассказал Кошелев.