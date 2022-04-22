    В тренде

    МИД России сообщил о сохранении каналов связи с США на фоне сложной ситуации в мире

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД России сообщил о сохранении каналов связи с США на фоне сложной ситуации в мире

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pxhere.com

    Власти России открыты для честного и
    взаимоуважительного диалога с руководством США. Такое заявление сделал директор
    департамента Северной Америки МИД РФ
    Сергей Кошелев.

    Во время выступления на
    круглом столе по теме «Кризис в российско-американских отношениях» дипломат
    сообщил о сохранении каналов связи между Москвой и Вашингтоном на фоне сложной
    ситуации в мире.

    «Мы сохраняем надежду на то, что возвращение к нормальности состоится.
    Разумеется, подобная работа потребует движения с двух сторон, исключительно на
    принципах взаимоуважения и соблюдения интересов. Что бы ни происходило, Россия
    и США являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, на
    которых лежит особая ответственность за поддержание международного мира и
    безопасности», — рассказал Кошелев.

    Ранее стало известно,
    что посольству России в США не хватает контактов с американскими чиновниками.
    Как рассказал дипломат Анатолий Антонов, высокопоставленные сотрудники
    администрации Соединенных Штатов отказываются с ним встречаться.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »