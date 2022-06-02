МИД России: санкции Евросоюза не останутся без ответа

Замминистра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что РФ не оставит без ответа санкции Европейского союза, сообщает ТАСС.
«В любом случае все так называемые санкции, которые они уже, наверное, устали выдумывать и придумывать, конечно, не останутся без ответа. Наши соответствующие структуры будут решать коллегиально, [в чем будет состоять ответ]», — заявил Иванов.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.
Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.