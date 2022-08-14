МИД России раскрыл условие для разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном

Отношения между Москвой и Вашингтоном будут прекращены, если Соединенные Штаты признают Россию «страной — спонсором терроризма». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, Белый дом должен понимать, что подобное решение приведет к серьезным последствиям.
«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — отметила она.
Ранее Мария Захарова сообщила, что Москва готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с Вашингтоном.