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МИД России раскрыл условие для разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном

МИД России раскрыл условие для разрыва отношений между Москвой и Вашингтоном
Агентство «Москва»

Отношения между Москвой и Вашингтоном будут прекращены, если Соединенные Штаты признают Россию «страной — спонсором терроризма». Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Белый дом должен понимать, что подобное решение приведет к серьезным последствиям.

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», — отметила она.

Ранее Мария Захарова сообщила, что Москва готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с Вашингтоном.

Захарова МИД РФ спонсор терроризма
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