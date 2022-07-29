МИД России призвал учитывать интересы всех сторон при обмене Бута на Грайнер и Уилана

Соединенные Штаты и Россия действительно ведут переговоры по обмену некоторыми заключенными. Однако для осуществления процедуры необходимо учесть интересы всех сторон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным издания CNN, президент США Джо Байден лично одобрил решение обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттани Грайнер. В настоящее время конкретного результата по взаимной передаче заключенных не достигнуто, добавила Захарова.
Напомним, что бывший морпех США Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения за шпионаж. Олимпийская чемпионка Грайнер же обвиняется в контрабанде наркотических средств.