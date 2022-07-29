МИД России призвал учитывать интересы всех сторон при обмене Бута на Грайнер и Уилана

По данным издания CNN, президент США Джо Байден лично одобрил решение обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттани Грайнер. В настоящее время конкретного результата по взаимной передаче заключенных не достигнуто, добавила Захарова.