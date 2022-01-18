МИД России призвал ООН строго уважать самостоятельность Ливии

МИД России призвал ООН строго уважать самостоятельность Ливии Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

18 января в Москве прошла встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина со спецсоветником Генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс, назначенная для обсуждения кризиса, сложившегося на фоне отмены президентских выборов, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года.

МИД России подчеркнул необходимость строгого уважения к ведению и осуществлению всех политических процессов самостоятельно самими ливийцами, при содействии Организации Объединенных Наций (ООН) в соответствии с мандатом ее Совета Безопасности. Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул невозможность навязывания властям и народу Ливии внешних готовых решений.

Вершинин и Уильямс обсудили нюансы работы Миссии ООН в Ливии, в том числе в свете предстоящего рассмотрения в Совбезе Безопасности вопроса о продлении ее мандата.

 
загрузка...
 
ливия мид россии ООН сергей вершинин Стефани Уильямс
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru