МИД России призвал ООН строго уважать самостоятельность Ливии

18 января в Москве прошла встреча заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина со спецсоветником Генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс, назначенная для обсуждения кризиса, сложившегося на фоне отмены президентских выборов, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года.

МИД России подчеркнул необходимость строгого уважения к ведению и осуществлению всех политических процессов самостоятельно самими ливийцами, при содействии Организации Объединенных Наций (ООН) в соответствии с мандатом ее Совета Безопасности. Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул невозможность навязывания властям и народу Ливии внешних готовых решений.

Вершинин и Уильямс обсудили нюансы работы Миссии ООН в Ливии, в том числе в свете предстоящего рассмотрения в Совбезе Безопасности вопроса о продлении ее мандата.

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