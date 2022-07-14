МИД России предрек глобальную рецессию из-за односторонних санкций против Москвы

Попытки коллективного Запада надавить на Россию с помощью односторонних санкций обернутся глобальной рецессией в мире. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
Он напомнил, что во время пандемии западные страны допустили серьезные просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике. В результате произошел всплеск нестабильности на мировых сырьевых рынках. По словам Вершинина, он начался еще до начала спецоперации на Украине.
«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — заявил замминистра.
Многие государства начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, попытки сдержать и ослабить Москву являются частью долгосрочной стратегии Запада.
Однако недавно США начали снимать с РФ ограничения. Так, министерство финансов страны выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием, передает URA.RU.