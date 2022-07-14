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МИД России предрек глобальную рецессию из-за односторонних санкций против Москвы

МИД России предрек глобальную рецессию из-за односторонних санкций против Москвы
MFA Russia/ Globallookpress

Попытки коллективного Запада надавить на Россию с помощью односторонних санкций обернутся глобальной рецессией в мире. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Он напомнил, что во время пандемии западные страны допустили серьезные просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике. В результате произошел всплеск нестабильности на мировых сырьевых рынках. По словам Вершинина, он начался еще до начала спецоперации на Украине.

«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется, даже по признанию МВФ, инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», — заявил замминистра.

Многие государства начали активно вводить санкции против России после начала спецоперации на Украине. По словам президента страны Владимира Путина, попытки сдержать и ослабить Москву являются частью долгосрочной стратегии Запада.

Однако недавно США начали снимать с РФ ограничения. Так, министерство финансов страны выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием, передает URA.RU.

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