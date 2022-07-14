МИД России предрек глобальную рецессию из-за односторонних санкций против Москвы

Он напомнил, что во время пандемии западные страны допустили серьезные просчеты в макроэкономической, продовольственной и энергетической политике. В результате произошел всплеск нестабильности на мировых сырьевых рынках. По словам Вершинина, он начался еще до начала спецоперации на Украине.