МИД России: ответ Москвы на санкции Запада может быть очень болезненным

Россия не виновата в том, что европейцы рискуют прожить зимний период без обогрева, а летнее время — без кондиционеров. Антироссийские ограничения оборачиваются бумерангом для западных экономик. Москва при этом оставляет за собой право на ужесточение своих специальных мер.