Ответные действия России на западные санкции могут быть очень болезненными. Об этом рассказал РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По словам дипломата, Россия в данный момент не использует ответные шаги в полную силу. При этом страны Запада изнуряют выпадами в сторону Москвы свою экономику и собственных граждан.
Россия не виновата в том, что европейцы рискуют прожить зимний период без обогрева, а летнее время — без кондиционеров. Антироссийские ограничения оборачиваются бумерангом для западных экономик. Москва при этом оставляет за собой право на ужесточение своих специальных мер.