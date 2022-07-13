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МИД России: ответ Москвы на санкции Запада может быть очень болезненным

Агентство «Москва»
Агентство «Москва»

Ответные действия России на западные санкции могут быть очень болезненными. Об этом рассказал РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По словам дипломата, Россия в данный момент не использует ответные шаги в полную силу. При этом страны Запада изнуряют выпадами в сторону Москвы свою экономику и собственных граждан.

Россия не виновата в том, что европейцы рискуют прожить зимний период без обогрева, а летнее время — без кондиционеров. Антироссийские ограничения оборачиваются бумерангом для западных экономик. Москва при этом оставляет за собой право на ужесточение своих специальных мер.

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