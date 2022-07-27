Новости0

МИД России опроверг сведения об обращении США по переговорам Блинкена и Лаврова

МИД России опроверг сведения об обращении США по переговорам Блинкена и Лаврова
MFA Russia/ Globallookpress

Власти России не получали каких-либо сообщений от Правительства Соединенных Штатов о намерении государственного секретаря США Энтони Блинкена провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны.

Представители дипломатического ведомства подчеркнули, что каких-либо обращений по этой теме, кроме сообщений СМИ, они не получали. Об этом в МИД России рассказали РИА Новости.

«Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Блинкен планирует провести переговоры с Лавровым в ближайшие несколько дней. Сообщалось, что главной темой беседы станут американские граждане, задержанные в России.

Блинкен заключенные Лавров мид россии обмен заключенными опровержение переговоры США
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.