МИД России опроверг сведения об обращении США по переговорам Блинкена и Лаврова

Власти России не получали каких-либо сообщений от Правительства Соединенных Штатов о намерении государственного секретаря США Энтони Блинкена провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел страны.
Представители дипломатического ведомства подчеркнули, что каких-либо обращений по этой теме, кроме сообщений СМИ, они не получали. Об этом в МИД России рассказали РИА Новости.
«Кроме сообщений СМИ никаких обращений не было. Мы ориентируемся на обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Блинкен планирует провести переговоры с Лавровым в ближайшие несколько дней. Сообщалось, что главной темой беседы станут американские граждане, задержанные в России.