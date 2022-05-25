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МИД России опроверг планы по обмену Медведчука

МИД России опроверг планы по обмену Медведчука
Kremlin Pool/Global Look Press

Министерство иностранных дел России прокомментировало возможность обмена удерживаемого Киевом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих. 

По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, на текущий момент времени этот вопрос не стоит на повестке дня. 

«Нет, не рассматривается. Я уже говорил на эту тему, у нас в МИД такой информации нет», — сказал он.  

Ранее ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, обмен Медведчука не рассматривается по двум ключевым причинам. Во-первых, он не является гражданином России. А во-вторых, политик не находится в статусе военнопленного, сообщил телеканал «Царьград». 

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