МИД России объявил демарш послам ФРГ, Швеции и Дании из-за ЧП на «Северных потоках»

МИД России вызвал послов Германии, Дании и Швеции и объявил им демарш по причине отсутствия реакции на обращение об участии РФ в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток».
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин еще 5 октября направил правительствам этих трех стран послание о привлечении представителей России и «Газпрома» к проводимому расследованию, которое Германия, Дания и Швеция ведут совместно.
«В случае отказа в допуске российских экспертов к текущим следственным действиям в Москве будут исходить из того, что упомянутым странам есть что скрывать либо они покрывают исполнителей этих террористических актов», — сообщает МИД России.
При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что появляются сообщения, что другие страны, в том числе и США, уже допущены к расследованию. Однако Москва не признает никаких результатов, если российские специалисты не будут допущены к следствию.