МИД России не исключил проведение саммита «ядерной пятерки» после «пробуждения» Запада

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет тщательно взвешивать предложение Европы по восстановлению отношений, если она изменит свою позицию относительно Москвы. По его словам, Кремль будет оценивать, выгодно такое «сближение» для страны или нет.