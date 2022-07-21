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МИД России не исключил проведение саммита «ядерной пятерки» после «пробуждения» Запада

МИД России не исключил проведение саммита «ядерной пятерки» после «пробуждения» Запада
Агентство «Москва»

Саммит «ядерной пятерки» может состояться, но для этого западным политикам необходимо «очнуться». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что пока проведение саммита не предвидится, однако, не исключено, что в будущем он может состояться, когда Запад «придет в себя». 

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет тщательно взвешивать предложение Европы по восстановлению отношений, если она изменит свою позицию относительно Москвы. По его словам, Кремль будет оценивать, выгодно такое «сближение» для страны или нет.

Запад МИД Саммит ядерная пятерка
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