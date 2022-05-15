МИД России назвал приоритетом наращивание сотрудничества со странами ОДКБ

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин направил поздравления коллегам из стран ОДКБ по случаю 30-летия со дня подписания Договора о коллективной безопасности.

«Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами — членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики», — заявили в министерстве.

Соответствующее сообщение было опубликовано на фоне 30-летия со дня подписания Договора.

Москва воспринимает в качестве приоритетного направления наращивание сотрудничества со странами — членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сказано в заявлении МИД России.

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