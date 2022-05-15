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    МИД России назвал приоритетом наращивание сотрудничества со странами ОДКБ

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД России назвал приоритетом наращивание сотрудничества со странами ОДКБ

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    MFA Russia/ Globallookpress

    Москва воспринимает в качестве приоритетного направления наращивание сотрудничества со странами — членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сказано в заявлении МИД России.

    Соответствующее сообщение было опубликовано на фоне 30-летия со дня подписания Договора.

    «Дальнейшее уплотнение и наращивание всестороннего взаимодействия с государствами — членами ОДКБ Российская Федерация рассматривает как приоритет внешней политики», — заявили в министерстве.

    Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин направил поздравления коллегам из стран ОДКБ по случаю 30-летия со дня подписания Договора о коллективной безопасности.

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