МИД России назвал истеричной реакцию Лондона на приговор британским наемникам в ДНР

Захарова добавила, что британские власти ни разу не обращались в Донецк, чтобы как-то прояснить ситуацию со своими поданными, ограничиваясь громкими публичными заявлениям. Кроме того, подчеркнула представитель МИД РФ, наемники не являются штатными военными, поэтому в их отношении не действуют нормы международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.