МИД России назвал истеричной реакцию Лондона на приговор британским наемникам в ДНР

Лондон истерично отреагировал на приговор граждан Великобритании, вынесенный судом ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
«Обратили внимание на ажиотажную, порой доходящую до истерики реакцию Лондона, включая главу Форин-офиса Элизабет Трасс, на принятое Верховным судом Донецкой Народной Республики решение в отношении британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Аслина, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников и по совокупности преступлений приговоренных к смертной казни», —констатировала дипломат.
Захарова добавила, что британские власти ни разу не обращались в Донецк, чтобы как-то прояснить ситуацию со своими поданными, ограничиваясь громкими публичными заявлениям. Кроме того, подчеркнула представитель МИД РФ, наемники не являются штатными военными, поэтому в их отношении не действуют нормы международного гуманитарного права по обращению с военнопленными.
Напомним, комментируя смертный приговор, вынесенный 9 июня гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину судом ДНР, глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс пожаловалась на «вопиющие нарушения Женевской конвенции».
Ранее осужденный Эйден Аслин назвал преступлением обстрелы Донецка со стороны украинских националистов.