МИД России назвал дезинформацией заявление Великобритании по Украине

МИД России назвал дезинформацией заявление Великобритании по Украине Новости
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МИД России назвал дезинформацией заявление Форин-офиса Великобритании о якобы желании Москвы «посадить» пророссийского лидера в Киеве.

Британское внешнеполитическое ведомство ранее бездоказательно обвинило спецслужбы России в том, что они якобы планируют посадить в Киеве «пророссийского лидера» — экс-депутата Рады Евгения Мураева. Заявление МИД Великобритании сделал через несколько часов после того, как российская сторона предупредила о готовящихся информационных и военных провокациях Запада по украинской тематике.

«Распространенная МИД Британии дезинформация — еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины», — цитирует МИД России РИА Новости.

Министерство призвало британский Форин-офис «прекратить провокационную деятельность» и «сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига».

 
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