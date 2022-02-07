МИД РФ: Запад проявляет двуличие в вопросе размещения ядерного оружия в Европе

МИД РФ: Запад проявляет двуличие в вопросе размещения ядерного оружия в Европе Новости
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Западу необходимо задуматься о реальной опасности размещения американского ядерного оружия в Европе, а не размышлять о гипотетической угрозе появления российского ядерного арсенала в Белоруссии.

Такое мнение в интервью РИА Новости выразил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Дипломат прокомментировал заявление Госдепартамента США о том, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, чтобы якобы создаст угрозу европейской безопасности.

«Хочется встречно задать вопрос, не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории РФ», — сказал Ермаков.

Он отметил, что Запад проявляет двуличие в данном вопросе. Ермаков также подчеркнул, что участие неядерных стран Европы в «совместных ядерных миссиях» НАТО напрямую противоречит их базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.


 
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