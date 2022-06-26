МИД РФ: Запад игнорирует вопросы о деятельности своих наемников на Украине

При этом Захарова отметила, что коллективный Запад делает все для того, чтобы конфликт на Украине затянулся. Они наделили Украину миссией «убить как можно больше русских», как сказал глава Белого дома Джо Байден. И все строится вокруг этой концепции, резюмировала Захарова.