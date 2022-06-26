МИД РФ: Запад игнорирует вопросы о деятельности своих наемников на Украине

Страны Запада намеренно игнорируют вопросы российской стороны о деятельности своих наемников на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на вопрос о действиях американских и британских властей в отношении своих сограждан, участвовавших в боях на Украине, Захарова ответила, что они пишут «провокативные, хамские бумаги».
«Запад же не хочет отвечать на вопросы об их деятельности, которые мы им задаем», — подчеркнула дипломат.
При этом Захарова отметила, что коллективный Запад делает все для того, чтобы конфликт на Украине затянулся. Они наделили Украину миссией «убить как можно больше русских», как сказал глава Белого дома Джо Байден. И все строится вокруг этой концепции, резюмировала Захарова.