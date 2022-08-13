МИД РФ: Вашингтон ломает все границы в попытке усилить влияние на Киев

Соединенные Штаты в попытке усилить свое влияние на киевские власти стали непосредственной стороной украинского конфликта. Об этом заявил глава департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.
Он отметил, что действия Вашингтона по Киеву «превысили все мыслимые границы». Помимо предоставляемой финансовой и военной помощи, США оказывают моральное давление на власти Украины, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства РФ в беседе с ТАСС.
Ранее обозреватели издания The Spectator заявили, что президент России Владимир Путин может застать врасплох Правительство Украины и коллективный Запад контратакой на Донбассе.