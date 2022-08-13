МИД РФ: Вашингтон ломает все границы в попытке усилить влияние на Киев

Он отметил, что действия Вашингтона по Киеву «превысили все мыслимые границы». Помимо предоставляемой финансовой и военной помощи, США оказывают моральное давление на власти Украины, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства РФ в беседе с ТАСС.