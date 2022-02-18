МИД РФ в ответе СОМБ рассказал об антироссийской истерии Запада вокруг «ЧВК Вагнера»

Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) опубликовало ответ МИД РФ на обращение, направленное министру иностранных дел Сергею Лаврову касательно санкций, введенных властями Евросоюза, против российских граждан и организаций.

Запрос был направлен в МИД президентом СОМБ Александром Ивановым, и касался резолюции Европарламента, которая предусматривает введение ограничений против неограниченного круга лиц, подозреваемых в связях с российской «ЧВК Вагнера».

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в своем ответе подчеркивает: антироссийская риторика Европарламента является прямым следствием активно раскручиваемой на Западе массированной информационно-пропагандистской кампании. США и их европейские союзники стремятся сдержать развитие России и воспрепятствовать реализации ее самостоятельного курса в международных делах, разводя истерию вокруг «ЧВК Вагнера».

Грушко уверен: подобные действия говорят о стремлении Запада сохранить на Африканском континенте существующие марионеточные режимы и законсервировать неоколониальные отношения со странами региона.

«Развернутая на Западе истерия вокруг темы российской “ЧВК Вагнера” свидетельствует, прежде всего, о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока. Односторонними и нелегитимными действиями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств — членов ООН выстраивать собственную внутреннюю и внешнюю политику. Это — прямое нарушение основополагающих норм международного права», — говорится в заявлении МИД.

МИД РФ подчеркивает, односторонние санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, противоречат международному праву, потому российская сторона оставляет за собой право применять ответные меры на подобные недружественные шаги, том числе — в судебном порядке.

Со своей стороны в СОМБ выразили согласие с оценкой текущей ситуации со стороны МИД, и поблагодарили ведомство за работу по защите интересов России и россиян за рубежом.

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