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    МИД РФ усомнился в непредвзятости международного расследования украинских событий

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД РФ усомнился в непредвзятости международного расследования украинских событий

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    pixabay.com

    Москва не планирует инициировать в Организации Объединенных
    Наций вопрос о проведении расследования украинских событий на международном
    уровне. Об этом сказал директор департамента международных организаций МИД РФ
    Петр Ильичев.

    Россия сомневается в том, что следствие по событиям на
    Украине, в том числе и по ситуации в Буче, будет непредвзятым, подчеркнул
    Ильичев в беседе с корреспондентом РИА Новости.

    Ранее украинские СМИ распространили в Сети фейк о «злодеяниях»
    российской армии в Буче. МИД РФ категорически опроверг данную информацию,
    назвав ее провокацией со стороны киевской власти. Радио Sputnik информировало,
    что СК России возбудил уголовное дело за фейки о действиях российских
    военнослужащих.

    На Украине продолжается российская спецоперация по
    демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил,
    что Москва была вынуждена пойти на такой шаг ради спасения жителей Донбасса.

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