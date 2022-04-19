МИД РФ усомнился в непредвзятости международного расследования украинских событий

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Москва не планирует инициировать в Организации Объединенных
Наций вопрос о проведении расследования украинских событий на международном
уровне. Об этом сказал директор департамента международных организаций МИД РФ
Петр Ильичев.
Россия сомневается в том, что следствие по событиям на
Украине, в том числе и по ситуации в Буче, будет непредвзятым, подчеркнул
Ильичев в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Ранее украинские СМИ распространили в Сети фейк о «злодеяниях»
российской армии в Буче. МИД РФ категорически опроверг данную информацию,
назвав ее провокацией со стороны киевской власти. Радио Sputnik информировало,
что СК России возбудил уголовное дело за фейки о действиях российских
военнослужащих.
На Украине продолжается российская спецоперация по
демилитаризации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил,
что Москва была вынуждена пойти на такой шаг ради спасения жителей Донбасса.