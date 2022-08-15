МИД РФ сообщил о готовности к конкретным действиям по обмену заключенными с США

Официальная Москва готова к профессиональным переговорам по обмену заключенными с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, речь идет не только о разговорах, но и конкретных действиях. Об этом представитель внешнеполитического ведомства рассказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Но только профессионально. (Готовы ли. — Прим. ред.) те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов», — подчеркнула она.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен из-за обвинений иностранцев в ДНР.