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МИД РФ сообщил о готовности к конкретным действиям по обмену заключенными с США

МИД РФ сообщил о готовности к конкретным действиям по обмену заключенными с США
MFA Russia/ Globallookpress

Официальная Москва готова к профессиональным переговорам по обмену заключенными с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, речь идет не только о разговорах, но и конкретных действиях. Об этом представитель внешнеполитического ведомства рассказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Но только профессионально. (Готовы ли. — Прим. ред.) те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов», — подчеркнула она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обеспокоен из-за обвинений иностранцев в ДНР.

МИД РФ обмен заключенными США
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