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МИД РФ счел невозможным пребывание норвежского дипломата Эллингсен в стране после слов о России

МИД РФ счел невозможным пребывание норвежского дипломата Эллингсен в стране после слов о России
MFA Russia/ Globallookpress

Посол Норвегии Руне Ресаланд прибыл в МИД РФ по просьбе российской стороны. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Как рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, Норвегии выразили протест из-за поведения дипломата Элисабет Эллингсен в Мурманске. Во внешнеполитическом ведомстве сочли невозможным пребывание сотрудницы консульства в стране после слов о России, передает RT.

Поведение Эллингсен было зафиксировано в отеле Мурманска шестого июля. Дипломат кричала, что ненавидит русских. Спустя время власти Норвегии заявили о сожалении и добавили, что слова Эллингсен не отражают политику Осло по России.

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