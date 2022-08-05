МИД РФ счел невозможным пребывание норвежского дипломата Эллингсен в стране после слов о России

Посол Норвегии Руне Ресаланд прибыл в МИД РФ по просьбе российской стороны. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Как рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, Норвегии выразили протест из-за поведения дипломата Элисабет Эллингсен в Мурманске. Во внешнеполитическом ведомстве сочли невозможным пребывание сотрудницы консульства в стране после слов о России, передает RT.
Поведение Эллингсен было зафиксировано в отеле Мурманска шестого июля. Дипломат кричала, что ненавидит русских. Спустя время власти Норвегии заявили о сожалении и добавили, что слова Эллингсен не отражают политику Осло по России.