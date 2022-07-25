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МИД РФ предостерег украинский режим от продолжения провокаций на Запорожской АЭС

МИД РФ предостерег украинский режим от продолжения провокаций на Запорожской АЭС
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Украины к прекращению провокаций в отношении Запорожской АЭС. Комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Украинские боевики ведут свою деятельность рядом с ЗАЭС, что может привести к техногенной катастрофе, разрушительные последствия которой коснутся не только Украины. Риски очень серьезные, поэтому украинскому режиму необходимо прекратить свои провокации, заявила Захарова.

Дипломат в своем обращении призвала международное сообщество и уполномоченные организации осудить подобное поведение президента Украины Владимира Зеленского и быть бдительными в этом вопросе.

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