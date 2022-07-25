МИД РФ предостерег украинский режим от продолжения провокаций на Запорожской АЭС

Украинские боевики ведут свою деятельность рядом с ЗАЭС, что может привести к техногенной катастрофе, разрушительные последствия которой коснутся не только Украины. Риски очень серьезные, поэтому украинскому режиму необходимо прекратить свои провокации, заявила Захарова.