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МИД РФ не исключил продление украинского транзита газа в Европу после 2024 года

МИД РФ не исключил продление украинского транзита газа в Европу после 2024 года
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Транзит газа через территорию Украины может быть продлен после 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что такое решение может быть принято при условии сохранения спроса на голубое топливо в Европе, а также при стабильной работе украинской газотранспортной системы.

Однако возможный отказ европейских стран от газа из России приведет к приостановке транзита энергоресурсов через Украину, что лишит Киев возможности зарабатывать на этом, уточнили в МИД РФ.

Напомним, что на фоне российской спецоперации на Украине западные страны пытаются отказаться от российских нефти и газа. Однако из-за этого их может ждать энергетический кризис.

газ европа МИД Украина
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