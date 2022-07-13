МИД РФ не исключил продление украинского транзита газа в Европу после 2024 года

Транзит газа через территорию Украины может быть продлен после 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что такое решение может быть принято при условии сохранения спроса на голубое топливо в Европе, а также при стабильной работе украинской газотранспортной системы.
Однако возможный отказ европейских стран от газа из России приведет к приостановке транзита энергоресурсов через Украину, что лишит Киев возможности зарабатывать на этом, уточнили в МИД РФ.
Напомним, что на фоне российской спецоперации на Украине западные страны пытаются отказаться от российских нефти и газа. Однако из-за этого их может ждать энергетический кризис.