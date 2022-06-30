МИД РФ напомнил послу Британии о манерах из-за слов Джонсона в адрес Путина

Ранее сообщалось, что Джонсон призвал участников саммита G20 не бойкотировать мероприятие после того, как стало известно, что Путин может посетить встречу. Кроме того, политик заявил, что будет «искренне изумлен», если глава Кремля лично прибудет на саммит.