МИД РФ напомнил послу Британии о манерах из-за слов Джонсона в адрес Путина

МИД России вызвал посла Великобритании для выражения протеста в связи с хамскими высказываниями британского премьер-министра Бориса Джонсона в адрес российского президента Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Джонсон призвал участников саммита G20 не бойкотировать мероприятие после того, как стало известно, что Путин может посетить встречу. Кроме того, политик заявил, что будет «искренне изумлен», если глава Кремля лично прибудет на саммит.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение, что Джонсон сможет оказать воздействие на предполагаемый очный приезд Путина на Бали.