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    МИД РФ: Москва готова ответить на возможное ограничение выдачи виз россиянам в ЕС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД РФ: Москва готова ответить на возможное ограничение выдачи виз россиянам в ЕС

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    MFA Russia/ Globallookpress

    Россия будет соответствующим образом отвечать, если страны Евросоюза ограничат выдачу виз гражданам РФ. Об этом заявил замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

    Он предупредил европейские страны об ответной реакции РФ на действия ЕС. Недавно россиянам советовали при возможности отказаться от поездок в Великобританию из-за проблем с визами.

    Ранее в Министерстве иностранных дел России обращали внимание, что Москва будет симметрично отвечать на все недружественные выпады со стороны Запада. Об этом говорила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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