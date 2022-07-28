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МИД РФ: Лавров уделит внимание запросу Госдепа о разговоре с Блинкеным, когда позволит время

МИД РФ: Лавров уделит внимание запросу Госдепа о разговоре с Блинкеным, когда позволит время
MFA Russia/ Globallookpress

Глава МИД РФ Сергей Лавров уделит внимание запросу Госдепа США о разговоре с ним госсекретаря Энтони Блинкена, когда позволит время. Так ситуацию прокомментировала официальный представитель министерства Мария Захарова.

Пресс-секретарь американского госдепа Нед Прайс ранее заявил, что США запросили разговор Лаврова с Блинкеным. По его словам, Москва подтвердила получение запроса.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время», – сообщила Захарова.

Официальный представитель МИД России в комментарии РИА Новости уточнила, что у министра «насыщенный реальными делами график международных контактов». В нем значатся двусторонние встречи и «СМИД ШОС в Ташкенте», добавила Захарова.

Ранее она показала видео с начала встречи Лаврова с главой МИД Китая Ван И, сообщает «Царьград». Министры встретились в Ташкенте.

Блинкен госдеп сша Захарова Лавров МИД РФ
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