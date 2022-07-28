МИД РФ: Лавров уделит внимание запросу Госдепа о разговоре с Блинкеным, когда позволит время

Глава МИД РФ Сергей Лавров уделит внимание запросу Госдепа США о разговоре с ним госсекретаря Энтони Блинкена, когда позволит время. Так ситуацию прокомментировала официальный представитель министерства Мария Захарова.
Пресс-секретарь американского госдепа Нед Прайс ранее заявил, что США запросили разговор Лаврова с Блинкеным. По его словам, Москва подтвердила получение запроса.
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время», – сообщила Захарова.
Официальный представитель МИД России в комментарии РИА Новости уточнила, что у министра «насыщенный реальными делами график международных контактов». В нем значатся двусторонние встречи и «СМИД ШОС в Ташкенте», добавила Захарова.
Ранее она показала видео с начала встречи Лаврова с главой МИД Китая Ван И, сообщает «Царьград». Министры встретились в Ташкенте.