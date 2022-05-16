МИД РФ: Евросоюз ждет конец с началом оформления вступления Украины

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что если ЕС действительно одобрит процедуру начала присоединения Украины к Евросоюзу, то это можно считать концом ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. Европарламент вскоре поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. О ситуации ранее высказался и глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров: он отметил, что желание Киева стать частью ЕС отнюдь не безобидно.
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