МИД Приднестровья назвал целю республики присоединение к России

Международно-правовые аргументы концепции суверенитета и признания республики сформированы давно и «вряд ли кто-то в состоянии их оспорить». Приднестровье не будет принимать решений в ущерб своему полумиллионному народу, но станет действовать «прагматично и честно», заключил министр иностранных дел ПМР.