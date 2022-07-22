МИД Приднестровья назвал целю республики присоединение к России

Власти Приднестровской Молдавской республики будут добиваться независимости и присоединения к России, согласно результатам референдума 2006 года. Позицию ПМР обозначил глава местного МИД Виталий Игнатьев.
Министр назвал независимость безусловным приоритетом страны. Вектор Приднестровья остается неизменным на протяжении всего существования республики, отметил в интервью РИА Новости Игнатьев.
«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации», — сказал министр.
Международно-правовые аргументы концепции суверенитета и признания республики сформированы давно и «вряд ли кто-то в состоянии их оспорить». Приднестровье не будет принимать решений в ущерб своему полумиллионному народу, но станет действовать «прагматично и честно», заключил министр иностранных дел ПМР.