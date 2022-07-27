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МИД пообещал принять меры в случае прекращения выдачи виз россиянам со стороны Финляндии

МИД пообещал принять меры в случае прекращения выдачи виз россиянам со стороны Финляндии
pxhere.com

Россия примет встречные меры в случае прекращения выдачи туристических виз гражданам РФ со стороны Финляндии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Агентство STT ранее сообщило, что крупнейшие парламентские партии Финляндии одобряют идею о приостановке выдачи туристических виз россиянам. Однако это противоречит высказыванию МИД страны об отсутствии изменений в визовой политике по отношению к России.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — отметили российские дипломаты.

Недавно глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер сообщил об увеличении количества отказов в предоставлении шенгенских виз гражданам России. Данный показатель теперь составляет 12% от общего количества поданных заявок.

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