МИД пообещал принять меры в случае прекращения выдачи виз россиянам со стороны Финляндии

Россия примет встречные меры в случае прекращения выдачи туристических виз гражданам РФ со стороны Финляндии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Агентство STT ранее сообщило, что крупнейшие парламентские партии Финляндии одобряют идею о приостановке выдачи туристических виз россиянам. Однако это противоречит высказыванию МИД страны об отсутствии изменений в визовой политике по отношению к России.
«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — отметили российские дипломаты.
Недавно глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер сообщил об увеличении количества отказов в предоставлении шенгенских виз гражданам России. Данный показатель теперь составляет 12% от общего количества поданных заявок.