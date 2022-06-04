МИД Польши: ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций

По его словам, новые рестрикции способны коснуться газовых поставок из России и расширения числа банков, которые отключат от системы SWIFT. Среди потенциальных банков, которых могут отключить SWIFT, Яблонский упомянул «Газпромбанк», через который организована российская схема оплаты газа.