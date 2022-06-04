МИД Польши: ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций

Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций против России, заявил в интервью польскому изданию PAP замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
По его словам, новые рестрикции способны коснуться газовых поставок из России и расширения числа банков, которые отключат от системы SWIFT. Среди потенциальных банков, которых могут отключить SWIFT, Яблонский упомянул «Газпромбанк», через который организована российская схема оплаты газа.
Яблонский также отметил необходимость конфисковать российские активы в ЕС, а не просто заморозить их. Работы по данному вопросу уже ведутся, заверил он.
Запад вводит новые санкционные меры против России вследствие проведения ею спецоперации по денацификации Украины. Ограничения вводятся как секторальные, так и персональные.