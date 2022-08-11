МИД ответил на антироссийский выпад властей Латвии

Антироссийский шаг властей Латвии нарушает принцип суверенного равенства государств, который отмечен в пункте 1 статьи 2 Устава ООН. МИД посоветовал Сейму сфокусироваться на своих гражданах и интересах страны.

«Латвийские парламентарии должны прекратить заниматься провокациями и вспомнить, избранниками какого народа они являются», — добавили в ведомстве.

Сейм Латвии выступил за прекращение выдачи туристических виз россиянам и за признание России «спонсором терроризма». МИД РФ счел этот выпад очередным случаем русофобской политики.

Призыв латвийских властей признать Россию «государством-спонсором терроризма» противоречит международному праву. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.