МИД опубликовал поздравление с Днем России и пошутил над Западом

Министерство иностранных дел поздравило граждан страны с Днем России. Ведомство распространило публикацию в своем Telegram-канале с намеком на возможный результат любого «расширения на Восток».
МИД на картинке написал, что Россия вежливо просила их не расширяться на Восток. На изображении слева направо показаны головные уборы врагов РФ, которые были побеждены в различные эпохи истории.
Речь идет о шлеме ливонских рыцарей, поверженных Александром Невским на Чудском озере, шлеме польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпе Наполеона и каске вермахта. Также есть место для пятого элемента одежды, однако квадрат пустой.
Ранее космонавты с борта Международной космической станции поздравили граждан с Днем России. Они также рассказали о том, какой путь прошла страна и что стало залогом ее успеха.