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Первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что США сорвали участие российской делегации в работе Комитета по информации в ООН, пишет ТАСС.
«Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — заявил он.
Политик отметил, что запросы на визы были поданы заблаговременно. По словам Полянского, цифровые западные платформы перестали скрывать свою ангажированность.
В американском издании The Hill отметили, что решение украинского кризиса через диалог затрудняет усиление антироссийской риторики Вашингтона. По данным издания, «Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло».
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