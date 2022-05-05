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    МИД обвинил США в срыве участия делегации из России в заседании комитета ООН по информации

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД обвинил США в срыве участия делегации из России в заседании комитета ООН по информации

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    Агентство «Москва»

    Первый зампостпреда России Дмитрий Полянский заявил, что США сорвали участие российской делегации в работе Комитета по информации в ООН, пишет ТАСС.

    «Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет», — заявил он.

    Политик отметил, что запросы на визы были поданы заблаговременно. По словам Полянского, цифровые западные платформы перестали скрывать свою ангажированность.

    В американском издании The Hill отметили, что решение украинского кризиса через диалог затрудняет усиление антироссийской риторики Вашингтона. По данным издания, «Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло».

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