МИД Норвегии выразил сожаление после инцидента с сотрудником консульства в Мурманске

Норвегия сожалеет в связи с инцидентом с сотрудницей консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.
В комментарии сказано, что высказывания дипломата не отражают политику Осло и отношение к русскому народу. Сейчас МИД Норвегии занимается инцидентом по соответствующим каналам.
«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте», – сказано в сообщении.
Напомним, что Элисабет Эллингсен устроила скандал в одном из мурманских отелей. Дипломат также использовала нецензурные слова. Кроме того, она заявила о ненависти к русскому народу.