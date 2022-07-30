Новости0

МИД Норвегии выразил сожаление после инцидента с сотрудником консульства в Мурманске

МИД Норвегии выразил сожаление после инцидента с сотрудником консульства в Мурманске
pxhere.com

Норвегия сожалеет в связи с инцидентом с сотрудницей консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

В комментарии сказано, что высказывания дипломата не отражают политику Осло и отношение к русскому народу. Сейчас МИД Норвегии занимается инцидентом по соответствующим каналам.

«Министерство иностранных дел глубоко сожалеет об этом инциденте», – сказано в сообщении.

Напомним, что Элисабет Эллингсен устроила скандал в одном из мурманских отелей. Дипломат также использовала нецензурные слова. Кроме того, она заявила о ненависти к русскому народу.

консульство МИД норвегия Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.