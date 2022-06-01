МИД: нападения на российские посольства за рубежом являются спланированной акцией

Нападения на российские диппредставительства имели место быть лишь в странах, ведущих санкционную войну против РФ. В связи с этим подобные случаи можно рассматривать как спланированную акцию.
Соответствующие выводы содержатся в распространенном докладе МИД РФ «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах». В документе ведомство также подчеркнуло, что помимо бесчисленных угроз, фиксировались случаи и физического насилия над дипломатами. Например, в Вильнюсе и Варшаве.
«Примечателен тот факт, что подобные акты имели место исключительно в государствах, ведущих санкционную войну против нашей страны. Их массовый и организованный характер позволяет сделать вывод о том, что эти нападения являются спланированной акцией», — говорится в докладе.
За рубежом все больший размах получает «тотальная дискриминация россиян». При этом факты нападения остаются без внимания со стороны официальных властей этих стран. В связи с этим МИД также напомнил властям об обязательствах по защите дипломатов иностранных государств, пишет RT.