МИД Литвы сообщил о начале сокращения транзита в Калининградскую область в апреле

Литва ограничила транзит грузов в Калининградскую область на основании санкций Евросоюза, принятых в апреле текущего года. Об этом сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.
Свое заявление он сделал в интервью TGH и отметил, что сокращение транзита началось еще в апреле. Ландсбергис добавил, что Литва не принимала самостоятельно решение об ограничении транзита через свою территорию грузов из России в Калининградскую область.
«Это не позиция Литвы. Мы часть ЕС, и это европейские санкции. Поэтому мы только одна из стран, которая имплементирует эти санкции», — подчеркнул Ландсбергис.
Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из России в Калининградскую область 18 июня. Ограничения также коснулись и грузовых автоперевозок.