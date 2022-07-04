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МИД Литвы сообщил о начале сокращения транзита в Калининградскую область в апреле

МИД Литвы сообщил о начале сокращения транзита в Калининградскую область в апреле
Martin Pope/Keystone Press Agency /Nikolay Gyngazov/Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Литва ограничила транзит грузов в Калининградскую область на основании санкций Евросоюза, принятых в апреле текущего года. Об этом сообщил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис.

Свое заявление он сделал в интервью TGH и отметил, что сокращение транзита началось еще в апреле. Ландсбергис добавил, что Литва не принимала самостоятельно решение об ограничении транзита через свою территорию грузов из России в Калининградскую область.

«Это не позиция Литвы. Мы часть ЕС, и это европейские санкции. Поэтому мы только одна из стран, которая имплементирует эти санкции», — подчеркнул Ландсбергис.

Литва прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из России в Калининградскую область 18 июня. Ограничения также коснулись и грузовых автоперевозок.

калининградская область россия и литва транзит товаров
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