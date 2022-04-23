МИД Латвии: посол на Украине Клява приступил к выполнению работы в Киеве

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Латвийский посол на Украине Илгварс Клява прибыл в Киев. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Латвии.
Отмечается, что дипломат посещал родину для консультаций. Также в ведомстве сообщили: посольство в украинской столице возобновило свою работу 7 апреля.
«По окончании консультаций в Риге чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Украине Илгварс Клява вернулся в Киев и приступил к выполнению своих обязанностей», — добавили в МИД Латвии.
Ранее министерство эвакуировало свое посольство во Львов. Рига пошла на этот шаг на фоне вынужденной спецоперации России на Украине.
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