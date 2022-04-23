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    МИД Латвии: посол на Украине Клява приступил к выполнению работы в Киеве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД Латвии: посол на Украине Клява приступил к выполнению работы в Киеве

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    globallookpress/Jevgenija Pigozne

    Латвийский посол на Украине Илгварс Клява прибыл в Киев. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Латвии.

    Отмечается, что дипломат посещал родину для консультаций. Также в ведомстве сообщили: посольство в украинской столице возобновило свою работу 7 апреля.

    «По окончании консультаций в Риге чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Украине Илгварс Клява вернулся в Киев и приступил к выполнению своих обязанностей», — добавили в МИД Латвии.

    Ранее министерство эвакуировало свое посольство во Львов. Рига пошла на этот шаг на фоне вынужденной спецоперации России на Украине.

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