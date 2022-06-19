МИД КНР: США хотят разжечь вечный конфликт на пороге России

На карикатуре изображен медведь, олицетворяющий Россию, который стоит на пороге дома. Под дверью горит ящик с надписью «украинский кризис». За забором прячется Дядя Сэм с канистрой. От ящика к символу США тянется фитиль. Картинку публикует РИА Новости.