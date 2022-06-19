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МИД КНР: США хотят разжечь вечный конфликт на пороге России

МИД КНР: США хотят разжечь вечный конфликт на пороге России
flickr.com / flowcomm / CC BY 2.0 / Gary Lerude / CC BY-ND 2.0

Представитель МИД Китая Чжан Хэцин показал карикатуру с облечением роли США в нынешней ситуации на Украине.

Китайский дипломат опубликовал на своей странице в Twitter картинку, которая демонстрирует позицию США. Подпись к ней гласит: «Разжигание вечного конфликта». 

На карикатуре изображен медведь, олицетворяющий Россию, который стоит на пороге дома. Под дверью горит ящик с надписью «украинский кризис». За забором прячется Дядя Сэм с канистрой. От ящика к символу США тянется фитиль. Картинку публикует РИА Новости.

Китай намерен продолжить поддержку России по вопросам суверенитета и безопасности. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, информирует телеканал «360».

карикатура Китай США Украина
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RusNewsToday24
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