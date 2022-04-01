МИД Китая заявил, что НАТО следовало распустить после распада Советского Союза

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Североатлантический альянс необходимо было расформировать
после распада Советского Союза. С таким заявлением выступил официальный
представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Дипломат высказался во время брифинга. По его словам, Запад
должен был принять меры по расформированию Альянса.

«Являясь продуктом холодной войны, НАТО должна была быть
распущена после распада СССР», – сказал Чжао Лицзянь.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров
высказался о ситуации вокруг Украины. По его словам, основной причиной кризиса
является политика, которую проводил Альянс под руководством США в течение
нескольких десятилетий.

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