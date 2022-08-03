МИД Китая сделал заявление после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

Министерство иностранных дел Китая выступило с решительным осуждением визита американского конгрессмена Нэнси Пелоси на Тайвань, передает РИА Новости.
В сообщении китайского внешнеполитического ведомства сказано, что визит высокопоставленной чиновницы из США нарушает принцип «одного Китая». МИД КНР призывает Вашингтон не разыгрывать «тайваньскую карту» для давления на Пекин.
Добавим, что 2 августа, ожидая визит на Тайвань «третьего политика Америки» конгрессмена Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения в Южно-Китайском море. Тайвань также повысил свою боеготовность.
Добавим, что после прибытия в Тайбэй, пресс-служба Пелоси распространила заявление, где сказано, что ее визит никак не противоречит политике США в отношении Китая.