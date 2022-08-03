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МИД Китая сделал заявление после визита Нэнси Пелоси на Тайвань

МИД Китая сделал заявление после визита Нэнси Пелоси на Тайвань
pxhere.com

Министерство иностранных дел Китая выступило с решительным осуждением визита американского конгрессмена Нэнси Пелоси на Тайвань, передает РИА Новости.

В сообщении китайского внешнеполитического ведомства сказано, что визит высокопоставленной чиновницы из США нарушает принцип «одного Китая». МИД КНР призывает Вашингтон не разыгрывать «тайваньскую карту» для давления на Пекин.

Добавим, что 2 августа, ожидая визит на Тайвань «третьего политика Америки» конгрессмена Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения в Южно-Китайском море. Тайвань также повысил свою боеготовность.

Добавим, что после прибытия в Тайбэй, пресс-служба Пелоси распространила заявление, где сказано, что ее визит никак не противоречит политике США в отношении Китая.

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