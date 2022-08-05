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МИД Китая счел визит Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией»

МИД Китая счел визит Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией»
wikimedia.org/Max12Max/CC BY-SA 4.0

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является «вульгарной комедией». Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И.

Министр также пригрозил Вашингтону серьезными последствиями за поездку американского чиновника в Тайбэй.

«Поездка Пелоси на Тайвань – вульгарная комедия, которая обернется для США серьезными последствиями, отколоть остров от Китая не выйдет», — отметил министр.

Стоит отметить, что, несмотря на угрозы со стороны КНР, Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань, где провела 20 часов.

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RusNewsToday24
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