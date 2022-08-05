МИД Китая счел визит Пелоси на Тайвань «вульгарной комедией»

Стоит отметить, что, несмотря на угрозы со стороны КНР, Нэнси Пелоси совершила визит на Тайвань, где провела 20 часов.

«Поездка Пелоси на Тайвань – вульгарная комедия, которая обернется для США серьезными последствиями, отколоть остров от Китая не выйдет», — отметил министр.

Министр также пригрозил Вашингтону серьезными последствиями за поездку американского чиновника в Тайбэй.

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань является «вульгарной комедией». Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И.