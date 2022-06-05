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МИД Китая привел доказательства стремления США к боевым действиям

МИД Китая привел доказательства стремления США к боевым действиям
US Navy/via Globallookpress.com

Военный бюджет США в сотни раз превышает средства, выделенные Вашингтоном на развитие международной торговли. Внимание на это обратил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат опубликовал на своей странице в Twitter изображение, которое демонстрирует разницу в расходах США на различные цели. На картинке показана гора долларов, которую Вашингтон выделил на военную помощь Украине, а рядом расположилась маленькая стопка банкнот, символизирующая американские инвестиции на страны-участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ЮВА).

«Разница в 400 крат показывает, как сильно правительство США любит воевать», — говорится в сообщении Лицзяня.

Вашингтон и его союзники продолжают накачивать Киев тяжелым вооружением. В Москве неоднократно подчеркивали, что своими действиями западные страны лишь усугубляют украинский кризис.

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