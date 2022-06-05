МИД Китая привел доказательства стремления США к боевым действиям

Китайский дипломат опубликовал на своей странице в Twitter изображение, которое демонстрирует разницу в расходах США на различные цели. На картинке показана гора долларов, которую Вашингтон выделил на военную помощь Украине, а рядом расположилась маленькая стопка банкнот, символизирующая американские инвестиции на страны-участницы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ЮВА).