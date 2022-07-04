МИД Китая осадил Вашингтон после обвинений в распространении «российской пропаганды»

Это произошло на брифинге в понедельник. Ответ последовал после заявлений американского посла в КНР Николаса Бернса во время пленарной сессии Форума Глобального мира ООН в Пекине. Тогда он заявил, что официальные представители министерства иностранных дел республики обязаны прекратить распространять «российскую пропаганду». Речь шла о размещении на территории Украины военных биолабораторий, а также роли НАТО в украинском кризисе.