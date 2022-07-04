МИД Китая осадил Вашингтон после обвинений в распространении «российской пропаганды»

МИД Китая отверг обвинения США в распространении «российской пропаганды». Об этом сообщил его официальный представитель Чжао Лицзянь.
Это произошло на брифинге в понедельник. Ответ последовал после заявлений американского посла в КНР Николаса Бернса во время пленарной сессии Форума Глобального мира ООН в Пекине. Тогда он заявил, что официальные представители министерства иностранных дел республики обязаны прекратить распространять «российскую пропаганду». Речь шла о размещении на территории Украины военных биолабораторий, а также роли НАТО в украинском кризисе.
«Ложную информацию распространяют соответствующие официальные лица из США, а не китайская сторона», — сказал дипломат.
По его словам, КНР всегда выносила независимые суждения по украинскому вопросу, а также всегда стояла на стороне мира и справедливости. Кроме того, Чжао Лицзянь подчеркнул, что проблемой военных биолабораторий озабочена не только Поднебесная, но и весь мир.
Ранее «Царьград» писал о том, что МИД Китая потребовал от НАТО прекратить провокации в адрес КНР.