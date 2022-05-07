МИД Китая: дальнейшее расширение НАТО на восток приведет к катастрофе

«Типичная перемена местами причины и следствия, когда причину болезни выдают за рецепт врача, — сказал дипломат. — Если в таких условиях полагаться на расширение НАТО на восток для урегулирования кризисов, то это будет ошибка за ошибкой, которые приведут к еще большей катастрофе».