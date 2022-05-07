МИД Китая: дальнейшее расширение НАТО на восток приведет к катастрофе

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Дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток приведет к «еще большей катастрофе», заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.
В дипведомстве резко осудили позицию НАТО, согласно которой украинский кризис якобы подтверждает необходимость принятия в ряды членов организации новых государств.
«Типичная перемена местами причины и следствия, когда причину болезни выдают за рецепт врача, — сказал дипломат. — Если в таких условиях полагаться на расширение НАТО на восток для урегулирования кризисов, то это будет ошибка за ошибкой, которые приведут к еще большей катастрофе».
Ранее в МИД РФ заявляли, что Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО с Россией, если страны войдут в состав военно-политического блока.