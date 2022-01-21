МИД Казахстана указал на предвзятость резолюции Европарламента после беспорядков

МИД Казахстана указал на предвзятость резолюции Европарламента после беспорядков Новости
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Европарламент принял резолюцию по прошедшим беспорядкам в Казахстане. Но документ носит предвзятый характер, заявили в министерстве иностранных дел страны.

Согласно заявлению МИД Казахстана, резолюция Европарламента основана на необъективных выводах и данных. Власти республики обеспокоены отсутствием честной оценки после прошедших акций протестов в начале января.

«Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан. Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», — добавили в министерстве.

Массовые беспорядки в Казахстане начались в начале января. Люди вышли на улицы Жанаозена и Актау с требованием снизить цены на сжиженный газ. Акции протеста распространились на Алма-Ату и другие города. В результате массовых беспорядков пострадали свыше 4,5 тысячи человек. Погибшими числятся 225 граждан.

 
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