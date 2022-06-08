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МИД Канады объявил о санкциях против нефтегазовой и химической промышленности РФ

МИД Канады объявил о санкциях против нефтегазовой и химической промышленности РФ
pxhere.com/PD

Список антироссийских санкций был расширен канадскими властями. Ограничения касаются нефтегазовой и химической промышленности, говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Под новые рестрикции попали некоторые категории услуг и семь отраслей, включая добычу угля, сырой нефти, природного газа, а также техобслуживание и строительные работы.

«Любому лицу в Канаде и любому канадцу за пределами Канады запрещается сознательно совершать какие-либо действия, которые способствуют или помогают <…> любой деятельности, запрещенной данными разделами», — уточняется в заявлении МИД.

Япония ранее ввела санкции, под которые попали два российских банка и один белорусский, сообщает «ФедералПресс».

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