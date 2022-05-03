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    МИД Израиля: Россия «должна» извиниться за слова Лаврова

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    МИД Израиля: Россия «должна» извиниться за слова Лаврова

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    MFA Russia/ Global Look Press

    Израиль ожидает извинений от России за высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

    Глава российского внешнеполитического ведомства ранее сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером из-за их еврейского происхождения, чем оскорбил Лапида.

    «Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», — подчеркнул глава израильского МИД.

    Ранее телеканал RT сообщил, что внешнеполитическое ведомство Израиля попросило российского посла Анатолия Викторова объяснить высказывание Лаврова.

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