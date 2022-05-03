МИД Израиля: Россия «должна» извиниться за слова Лаврова

«Гитлер не был евреем, и евреи не убивали себя во время Холокоста. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией, но всему есть граница, и на этот раз она была пересечена. Российское правительство должно извиниться перед нами и перед всем еврейским народом», — подчеркнул глава израильского МИД.