МИД Ирландии передал послу России уведомление о высылке четырех дипломатов

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Власти Ирландии приняли решение о высылке четырех российских
дипломатов. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел страны Саймона
Ковени.
Согласно полученной информации, посла России вызвали
ведомство и уведомили о высылке дипломатов.
«Это связано с тем, что их действия не соответствуют
международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со
статьей 9 Венской конвенции», – сказано в заявлении.
Министр также выразил надежду на сохранение дипломатических
связей между Россией и Ирландией. По его словам, это очень важно для граждан обеих
сторон.
Ранее аналогичный шаг сделали Нидерланды, которые выслали 17
дипломатов. Кроме того, о выдворении 21 сотрудника дипмиссии объявила Бельгия.
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