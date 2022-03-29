МИД Ирландии передал послу России уведомление о высылке четырех дипломатов

pixabay Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay

Власти Ирландии приняли решение о высылке четырех российских
дипломатов. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел страны Саймона
Ковени.

Согласно полученной информации, посла России вызвали
ведомство и уведомили о высылке дипломатов.

«Это связано с тем, что их действия не соответствуют
международным нормам поведения дипломатов. Мера принята в соответствии со
статьей 9 Венской конвенции», – сказано в заявлении.

Министр также выразил надежду на сохранение дипломатических
связей между Россией и Ирландией. По его словам, это очень важно для граждан обеих
сторон.

Ранее аналогичный шаг сделали Нидерланды, которые выслали 17
дипломатов. Кроме того, о выдворении 21 сотрудника дипмиссии объявила Бельгия.

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