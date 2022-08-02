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МИД: гибридная война против России чревата прямым конфликтом ядерных держав

МИД: гибридная война против России чревата прямым конфликтом ядерных держав
MFA Russia/ Globallookpress

Гибридная военная кампания против России чревата сползанием к прямому конфликту между ядерными державами. С таким предупреждением выступил представитель МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Замдиректора департамента ведомства по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями выступил на проходящей в ООН обзорной конференции ДНЯО. Россия вынуждена отстаивать свое право на обеспечение собственной безопасности, отметил российский дипломат.

«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», – сообщил Вишневецкий.

Ранее заместитель генсека ШОС Григорий Логвинов заявил, что «тотальная гибридная война» против России начинает затрагивать Китай, сообщает RT. По его словам, медийное пространство оказалось полем сражений, и информационные технологии получили военное применение.

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