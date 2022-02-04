МИД ФРГ: закрытие московского бюро Deutsche Welle осложняет отношения России и Германии

Решение руководства РФ о запрете вещания телерадиокомпании Deutsche Welle в России и закрытии ее бюро в Москве осложняет отношения между государствами, заявили в МИД Германии.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что некорректно сравнивать Deutsche Welle и RT DE. По словам МИД, немецкая компания работает в РФ как независимая медиаорганизация, сотрудники которой трудятся на основе российских законов, пишет argumenti.ru.

«RT DE сейчас вещает без лицензии и не запрашивало разрешения, поскольку для распространения телерадиопрограмм необходимо получать разрешение», — подчеркнули в министерстве.

Ранее издание URA.RU сообщило, что журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle запретили допуск в Госдуму РФ по поручению ее председателя Вячеслава Володина.

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